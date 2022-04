Thema heute: Was Hidden Champions für unseren Alltag bedeuten

Wer auf der A3 in Höhe von Frankfurt entlangfährt, passiert auch die rund 11.000 Einwohner zählende Gemeinde Egelsbach. Einen Ort, der einen eigenen Flugplatz hat. Mit mehr als 80.000 Flugbewegungen pro Jahr ist der Frankfurt-Egelsbach Airport sogar der verkehrsreichste Flugplatz der allgemeinen Luftfahrt in Deutschland.Halt, werden Sie jetzt sagen. Direkt daneben liegt mit Frankfurt ja wohl ein Flughafen mit viel mehr Flugbewegungen. Das stimmt, aber wir sprechen von der allgemeinen Luftfahrt, die sämtliche Segmente der Luftfahrt beinhaltet, die nicht dem kommerziellen Linienverkehr und dem militärischen Luftverkehr zuzuordnen sind. Solche Flugplätze sind bei Geschäftsreisenden sehr geschätzt, weil sie hohe Flexibilität, kurze Wege, schnelle Abfertigung und kostenlose Parkplätze direkt am Terminal bieten.Das könnte auch für Besucher der in Egelsbach ansässigen Deutschlandzentrale von SMC interessant sein. SMC, werden Sie sich möglicherweise nun fragen, wer ist denn das? Nun, SMC gehört zu den so genannten Hidden Champions, die in der breiten Öffentlichkeit oft nicht bekannt sind, die aber in bestimmten Nischenmärkten Marktführer sind. Das Egelsbacher Unternehmen ist in einer Studie des F.A.Z.-Instituts 2021 gelistet. Und Sie werden jetzt vielleicht überrascht sein, das Unternehmen ist sogar Weltmarktführer in der Automatisierungstechnik mit einem Marktanteil von 38 %.Weltweit ist das Unternehmen in 83 Ländern mit insgesamt 20.619 Mitarbeitern vertreten, 750 Mitarbeiter davon in Deutschland. Und auch das Produktportfolio ist alles andere als schmal ausgefallen. Insgesamt werden aktuelle Produkte in 12.000 Produktgruppen mit mehr als 700.000 Varianten hergestellt. Produkte, die auch unseren täglichen Alltag betreffen, finden sich unter anderem im Bereich der Automobiltechnik, Elektronik und in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.Ein Beispiel, dass derzeit hohen Einsatz erfordert sind Corona-Tests. Die Proben, egal ob mit Schraub- oder Steckverschluss, müssen geöffnet und der Inhalt pipettiert werden. Manuell ist das kaum zu leisten, hier werden also Pipettier-Systeme wie zum Beispiel das von D&T Engineering eingesetzt. 2- bzw. 3-Fingergreifer von SMC übernehmen das Handling der Coronaproben einerseits in fester Position und andererseits am Roboter.

