ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen zum ersten Quartal von 114 auf 109 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte die starke Markendynamik den Umsatz im prozentual zweistelligen Bereich angetrieben haben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Puma gewinne trotz eines schwierigen Umfeldes weiterhin Marktanteile. Allerdings sei das Unternehmen mit Blick auf die Gewinnentwicklung nicht immun gegen die anhaltenden Probleme, mit denen die Branche in China konfrontiert sei./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 01:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 01:31 / GMT



ISIN: DE0006969603

