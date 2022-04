Von Anna GrossFinancial TimesÜbersetzung: Stefanie KonradEpic Games will nun auch ein Gaming-Metaverse aufbauen. Der Fortnite-Entwickler konnte sich dafür zwei Milliarden Dollar von Sony und dem Konzern hinter Lego sichern. Globale Spieleentwickler liefern sich aktuell ein Wettrennen um den Aufbau eines mit Avataren bevölkerten Metaverse. Können Sie Microsoft die Stirn bieten?Der Spielekonzern mit Sitz in North Carolina gab am Montag bekannt, dass er sich jeweils eine Milliarde Dollar vom japanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...