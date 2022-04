Die Aktie der Deutschen Bank hat am Dienstag massiv an Wert verloren. Am Montagabend hat ein Großinvestor seine Beteiligung an der Deutschen Bank platziert. Es sollen 116 Millionen Deutsche Bank-Aktien zu einem Preis von mindestens 10,98 Euro verkauft werden. Das drückt den Kurs. Sollte der Kursrücksetzer zu einem Einstieg genutzt werden?. Die Aktie der Deutschen Bank hat im Handel am Dienstag deutlich an Wert verloren. Über acht Prozent ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...