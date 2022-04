DJ Grüne: Eine Frau wird Anne Spiegel als Familienministerin nachfolgen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Nachfolge von Anne Spiegel im Amt als Bundesfamilienministerin soll laut Grünen-Chefin Ricarda Lang eine Frau übernehmen. Der Co-Vorsitzende Omid Nouripour sagte, man wisse, dass es schnell gehen müsse und hoffe, bis Ostern einen Vorschlag machen zu können.

"Es wird eine Frau werden", sagte Lang auf einer Pressekonferenz in Husum. Außer dieser Voraussetzung müsse die Kandidatin auch kompetent sein. Ob die Nachfolgerin wie Spiegel dem linken Flügel der Partei angehören müsse, beantwortete Lang auf Nachfrage nicht.

"Wir haben eine wahnsinnige Modernisierungsmöglichkeit in der Gesellschaftspolitik, weil die Realität der Gesellschaft in der Regierung angekommen ist. Das muss erst umgesetzt werden. Wir haben jetzt eine besondere Verantwortung, wo ganz ganz viele Frauen, ganz viele Kinder aus Ukraine ankommen, besonderen Schutz brauchen", so Lang.

Als mögliche Nachfolgerinnen von Spiegel werden die Grünenpolitikerinnen Katharina Dröge und Katrin Göring-Eckardt gehandelt. Die Diplom-Volkswirtin Dröge ist seit Dezember vergangenen Jahres zusammen mit Britta Haßelmann Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen. Dröge ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete. Dröge wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ist seit 1998 Mitglied im Bundestag und war in der Vergangenheit wiederholt für einen Posten im Kabinett gehandelt worden. Sie gehört dem Realo-Flügel der Partei an.

Spiegel war am Montag nach Kritik an ihrem vierwöchigen Frankreich-Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe des vergangenen Sommers im Ahrtal zurückgetreten. Damals fungierte sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin. Als Grund nannte sie den politischen Druck. Sie wolle Schaden vom Amt abwenden.

