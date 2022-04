Zuletzt hielt sich die Begeisterung rund um die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) in Grenzen. Dem gewaltigen Geschäftserfolg der letzten Quartale steht zunehmende Impfmüdigkeit gegenüber. Einbrechende Gewinne könnten die Folge sein. Nur so lässt sich das lächerliche Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 4 erklären. Aber ist das auch gerechtfertigt? Hier sind drei Faktoren, die in den kommenden Monaten für Auftrieb sorgen könnten. Eine Vollzulassung würde für neue Kundschaft sorgen Comirnaty, der Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...