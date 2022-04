Mit dem The A 500 Mini ist jetzt eine Miniatur-Neuauflage des Kultcomputers der 80er erhältlich. Sie enthält 25 Spiele, darunter die Klassiker "Worms - The Director's Cut" und "Speedball 2". Bereits im Herbst letzten Jahres hatte der britische Hersteller Retro Games eine Miniversion des Amiga 500 angekündigt. Nun ist die Neuauflage der Retro-Konsole offiziell für 129,99 Euro erhältlich. Den deutschen Vertrieb übernimmt Koch Media. Nach dem C64 Mini hat Retro Games damit den zweiten Computerklassiker modernisiert. Das Gehäuse des The A 500 Mini ist von den Gehäusefarben bis hin zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...