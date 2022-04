Die Pharma-Riesen Pfizer und Merck & Co haben in Zeiten der Pandemie mit der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 für Furore gesorgt. Doch auch zahlreiche kleinere Firmen versuchen sich an interessanten Ansätzen - wie die Biotech-Gesellschaft Veru. Ein Spätphasen-Erfolg zu einem potenziellen Corona-Mittel versetzte Anleger zu Wochenbeginn in Ekstase.An der Tech-Börse Nasdaq schossen die Anteile von Veru am Montag um gut 182 Prozent auf 12,28 Dollar nach oben. Hintergrund: Ein unabhängiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...