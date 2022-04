So schnell kann es gehen: Vor wenigen Monaten waren die institutionellen Investoren angesichts des nahenden Pandemieendes noch optimistisch wie nie zuvor für die Weltwirtschaft - in der aktuellen Umfrage der Bank of America ist die Stimmung komplett gekippt. Für die Aktienkurse ist das im Prinzip ein gutes Zeichen.Der seit fast 30 Jahren von der Bank of America ermittelte Index, der den Optimismus der Profi-Investoren misst, fiel im April auf -75 Prozent. Bislang lag das Tief im August 2006 bei ...

