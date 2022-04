Düsseldorf (ots) -Die globale Unternehmensberatung Kearney (https://www.kearney.com/) hat heute den Launch von BinaryCore (http://www.binarycore.com) bekannt gegeben. Der neue Technology-Transformation-Spezialist wird Unternehmen dabei unterstützen, das komplette Potenzial von Software-Engineering und Cloud-Technologie auszuschöpfen.BinaryCore berät seine Klienten bei Investitionen und Management im Technologiebereich sowie bei Softwareentwicklung und Cloud-Migrationsstrategien. Unternehmensweite Transformationsprogramme gewährleisten die Wettbewerbsfähigkeit der Klienten und treiben ihr Wachstum im digitalen Zeitalter voran.Das neue Unternehmen, das auf die Transformation von Klienten zu Deep-Tech-basierten und plattformorientierten Businesses zielt, ist das erste von mehreren Ventures, die vom Kearney Business Builder FFWD (https://www.kearney.com/web/ffwd-business-model-innovation)an den Start gebracht werden. FFWD unterstützt Entscheider bei der Umsetzung ihrer Ambitionen in Aktionen durch Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und technologiegestützte Innovationen zur Erzielung höherer und schnellerer Renditen.BinaryCore zielt darauf, den Bedarf nach Lösungen für die komplexen technologischen Herausforderungen zu erfüllen, die sich den Unternehmen bei der Ausschöpfung des gesamten Nutzenpotenzials von Software-Engineering und Cloudtechnologie stellen. Der umfassende Technology-Transformation-Service ermöglicht die Zusammenarbeit mit Großunternehmen an:- der Definition einer risikogewichteten Tech-Investment-Strategie und Machbarkeitsstudie, die das Unternehmen komplett abbildet- der Schaffung der erforderlichen Infrastruktur mit Management der Cloud-Migrationen und Planung der Datensicherheit- der Entwicklung leistungsstarker SaaS-Tools und dem Aufbau und Betrieb von Software-Business-Units- der Transformation ihrer Technologie und ihres Talentpools mit dem Ziel, Renditen für ihre Einstiegsinvestitionen zu erzielen und transformatives Wachstum voranzutreibenBinaryCore gibt Unternehmen die Mittel an die Hand, um ihre Erfolge zu messen und sich auf Veränderungen vorzubereiten. Der mit Software geschaffene Mehrwert lässt sich exakt bestimmen, was wiederum die Unterstützung der Unternehmensleitung für künftige Investitionschancen stärkt.Dabei kann BinaryCore auf die Expertise von FFWD zurückgreifen, das bereits internationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Automobilbau, Logistik oder Industrie- und Konsumgüter bei ihren Innovations- und Digitalisierungsvorhaben unterstützt hat und mit Entscheidern zusammenarbeitet, die durch die Entwicklung neuer und innovativer Geschäftsmodelle echte Durchbrüche erzielen wollen.Michael Roemer, Mitgründer von BinaryCore, kommentiert:"Wir sind der Überzeugung, dass wir in unserer schnelllebigen digitalen Welt über die Bedürfnisse von heute hinausdenken und bereits die Anforderungen von morgen vorwegnehmen müssen. Wir werden unseren Klienten einen kompletten End-to-End-Service für ihre technologische Transformation bieten, der sie nicht nur auf den richtigen Weg bringt, sondern sie auch bis an dessen Ziel begleitet. Dabei greifen wir auf unser globales Netzwerk aus langjährigen Partnerschaften und Allianzen sowie auf unsere Inhouse-Technikexperten zurück."Über BinaryCoreBinaryCore zielt darauf, den Bedarf nach Lösungen komplexer technologischer Herausforderungen in einer Zeit zu erfüllen, in der die Ausschöpfung des gesamten Nutzenpotenzials von Software-Engineering und Cloudtechnologie den Unterschied zwischen "Leaders" und "Laggards" macht. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert nicht nur eine radikale Umstellung und die Bereitschaft, alle Gewissheiten über Bord zu werfen, sondern auch Offenheit für neue Chancen und Partnerschaften sowie das Selbstvertrauen, mutige Entscheidungen zu treffen und die Regeln neu zu schreiben.Mit fundiertem technologischem Fachwissen, leistungsstarker proprietärer Software, konsequentem Fokus auf Zahlen und einem klaren Regelwerk begleiten wir Sie Schritt für Schritt bei der Transformation Ihres Technologie- und Talentpools und schaffen die Infrastruktur und die Teams, die Sie für ihren nachhaltigen, langfristigen Erfolg benötigen.www.binarycore.comPressekontakt:Can ErdalDigital Marketing Lead DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659471can.erdal@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/5195667