Moderna legt heute einen Traumstart hin. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 150,00 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund dreizehn Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch liegt bei 169,82 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen ...

