... keine Energiewende. Das Stromnetz muss modernisiert werden, auch die internationalen Verbindungen. Dazu passt der 1,9 Mrd. € schwere Auftrag für eine "Stromautobahn" unter Wasser zwischen Deutschland und Großbritannien.



Das ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 535 Mrd. $ werden in den nächsten 20 Jahren in Europa und den USA zusätzlich zu den bestehenden Investitionsplänen im Bereich Stromverteilung notwendig werden.



Einer der größten Nutznießer dieser Entwicklung ist PRYSMIAN. Rund 53 % am Gesamtumsatz macht der Bereich Transmission und Distribution bei den Italienern aus. PRYSMIAN erhielt den Zuschlag für die Kabelarbeiten für das genannte Unterwasserprojekt. 8,2 Mrd. € Börsenwert bei 13,4 Mrd. Umsatz mit Perspektive auf einen Anstieg Richtung 17,5 Mrd. € per 2025 sind überschaubar. Ein KGV von 16 per 2023 rechtfertigt eine Anfangsposition.



