Mit beispiellosen Freigaben der eigenen Reserven versuchte der Westen zuletzt, etwas gegen rasant steigende Ölpreise zu unternehmen. Offenbar mit Erfolg, denn letztere haben in den vergangenen Tagen wieder deutlich nachgelassen. Die Nordseesorte Brent ist wieder für unter 100 USD je Barrel zu haben. Das wirkt sich auch auf die Aktie von Shell aus.Wann immer es bei Shell (GB00BP6MXD84) selbst keine Neuigkeiten zu vermelden gibt, folgt der Aktienkurs des Öl-Giganten recht zuverlässige dem Beispiel der Ölpreise. So war es auch am Montag der Fall, als die Kurse ...

