Langfristig ist nun mit einem Kursrückgang bis zur unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart im Bereich von etwa 4.100 Punkten zu rechnen. Unter dem 50er-EMA im Wochenchart bei 4.364 Punkten dürfte die Abwärtsdynamik dabei an Fahrt gewinnen. Im Tageschart ist der S&P 500 am Vortag mit einer langen bearishen Tageskerze direkt am 200er-EMA aus dem Handel gegangen und notiert deutlich ...

