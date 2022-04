NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 4050 Pence belassen. Der britische Online-Modehändler habe in einem schwierigen Umfeld durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe das Wachstum im Heimatland zuletzt deutlich abgenommen, während die Bruttomarge gestiegen sei./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 02:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 02:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

