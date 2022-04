Das ist ein Ding: In Südkorea ist ein Android-Trojaner aufgetaucht, der Anrufe an die Hotlines zweier Banken im Hintergrund unterbricht und auf ein eigenes "Berater-Team" umleitet. Dieser Trojaner gehört einer bislang weitgehend unbekannten Spezies an. Er besteht nämlich nicht nur aus bösartiger Software, sondern ist an eine Art Callcenter angebunden. Dort sitzen Kriminelle, die sich als Banker ausgeben und versuchen, die Finanzdaten des Anrufers zu erfragen. Aber, der Reihe nach. Fakecalls kombiniert übliche Spyware-Methoden mit Sprachanrufen Wie Kaspersky berichtet, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...