Zwar haben sich die Zink-Lagerbestände an der LME und der SHFE am Anfang des Jahres erhöht, dennoch wird mit einem Sinken der Bestände in den kommenden Monaten gerechnet. In 2021 war beim Rohstoff Zink ein Defizit zu verzeichnen. Der Verbrauch legte 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent zu. Für 2022 rechnen Experten mit einem weiteren Nachfrage-Anstieg von 2,5 Prozent. Verantwortlich hierfür ist die Bauindustrie und die Zinkchemie. Größter Zinkproduzent war 2021 China, dann folgten Peru ...

