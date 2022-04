Mit einer Kursexplosion startete am Dienstag die Genius Group an der New Yorker Börse. In den ersten Handelsminuten schoss die Aktie um mehr als das Dreifache in die Höhe. Das Unternehmen baut eine Plattform mit digitalen und analogen Lernangeboten. Doch im Vorfeld des Börsengangs lief nicht alles rund.Ursprünglich sollten 7,3 Millionen Aktien zwischen fünf und sechs Dollar platziert und damit in der Spitze gut 44 Millionen Dollar eingesammelt werden. Ende März gab das Unternehmen bekannt, die Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...