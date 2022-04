Längst ist es ein Klassiker auf boersengefluester.de (BGFL): Seit nunmehr neun Jahren veröffentlichen wir die Auflistung mit den "steuerfreien" Dividenden zum Start der neuen Hauptversammlungssaison. So auch diesmal: Zum Start Mitte April kommen wir diesmal auf 18 Unternehmen, die ihre Dividende aus dem steuerlichen Einlagekonto ausschütten - was beim Aktionär mit einer nachgelagerten Besteuerung einhergeht. ... The post Steuerfreie Dividenden: Die große Aktien-Übersicht 2022: appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...