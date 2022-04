Halle/MZ (ots) -



Die Planungen für das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr werden konkreter: "Wir gehen derzeit davon aus, dass das Ticket vom 1. Juni bis 31. August für neun Euro pro Monat bundesweit und verbundübergreifend im öffentlichen Nahverkehr gültig sein wird", sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) der Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Eine in Sachsen-Anhalt erworbene Fahrkarte würde demnach auch zur ÖPNV-Nutzung in Bayern, Berlin oder Bremen berechtigen.



Weitestgehende Klarheit herrscht auch bei der Frage, wem der reduzierte Preis zugutekommt. "Sicher ist, dass Zeitkarteninhaber von dem Ticket profitieren werden", sagte Ministerin Hüskens. Alle Nahverkehrskunden mit Monats-, Jahres- oder anderem Ticket fahren demnach in den drei Monaten für neun Euro. Ob das allerdings auch für Schüler und Studenten gilt, sei derzeit noch in der Abstimmung, sagte Steffen Lehmann, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV). Allein im MDV-Bereich wären 50.000 Studenten und 100.000 Schüler betroffen.



