12.04.2022

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - BX Swiss AG entspricht dem Gesuch um Dekotierung der Namenaktien und bestätigt den letzten Handelstag Solothurn, 12. April 2022 - Die Zulassungsstelle der BX Swiss AG hat dem Gesuch der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft um Dekotierung sämtlicher Namenaktien per 30. Juni 2022 entsprochen. Der letzte Handelstag der Aktien der Gesellschaft ist der 29. Juni 2022. Die Namenaktien der Gesellschaft werden somit per 29. Juni 2022 (letzter Handelstag) dekotiert. Bei Fragen steht Ihnen Herr Kai Bender unter der Rufnummer +41 (0)44 204 34 00 sowie alternativ per E-Mail an info@acron-helvetia1.ch zur Verfügung. Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN und ISIN: CH0102012843) hielt bis zum 15. Dezember 2021 eine Büro- und Logistikimmobilie in Buchs (ZH). Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft an der BX Swiss AG kotiert. www.acron-helvetia1.ch

