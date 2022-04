Halle/MZ (ots) -



Der Ukraine-Krieg kann die Welt in eine schwere ökonomische Krise stürzen. Die aktuellen Einbußen bei den Hightech-Aktien nehmen das in übertriebener Form vorweg.



Aber davon darf man sich nicht irritieren lassen. Die allumfassende Digitalisierung des Lebens ist trotz Verwerfungen bei Chipherstellern und Softwarekonzernen eine sehr robuste Angelegenheit. Sie kann durch eine Wirtschaftskrise zwar gebremst, aber nicht gestoppt werden. Manager und Politiker haben den Hightech-Sektor häufig aus den Augen verloren. So kam es, dass Europa in der Chipfertigung den Anschluss verlor. Das darf nicht noch einmal passieren.



