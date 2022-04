Die führenden cloudbasierten Mediensoftware-Anbieter ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka und Zype investieren als Backlight-Geschäftseinheiten in Innovation und Kundenerfolg

Der Medientechnologie-Anbieter Backlight gab heute den Start seines Geschäftsbetriebs sowie die strategische Übernahme von fünf innovativen und schnell wachsenden Mediensoftware-Unternehmen bekannt: ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka und Zype. Gefördert wurde der Start des Unternehmens durch eine Investition in Höhe von über 200 Mio. US-Dollar unter der Leitung von PSG, einer führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit mittelständischen Software- und technologiebasierten Dienstleistern eingeht, um deren Wachstum zu beschleunigen. Backlight hat sich das Ziel gesetzt, Kunden aus der Medien-, Unterhaltungs- und Videobranche mit cloudbasierten Lösungen zu bedienen, die jede Phase im Lebenszyklus von Medieninhalten deutlich verbessern. Die Investition soll Backlight auch dabei unterstützen, weitere Technologieplattformen zu erwerben, die den Lebenszyklus von Medieninhalten optimieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220412005464/de/

Backlight, a new media technology company, announced the strategic acquisitions of five innovative and fast-growing media software businesses: ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka, and Zype. (Graphic: Business Wire)

"Ich glaube, dass die explosionsartige Zunahme und die Demokratisierung der Content-Erstellung in Verbindung mit dem unglaublichen Wachstum und der Fragmentierung des Konsums eine enorme Komplexität und neue Möglichkeiten für Kreative und Content-Eigentümer geschaffen haben", sagte Ben Kaplan, President und CEO von Backlight. "Der Markt verlangt nach innovativen, flexiblen, cloudbasierten Lösungen zur Modernisierung von Medien-Workflows. Mit fünf unglaublichen Geschäftseinheiten, die jeweils von visionären CEOs geleitet werden und überzeugende, differenzierte Lösungen liefern, ist Backlight bestens aufgestellt, um als zuverlässiger Partner für Kunden mit geschäftskritischen kreativen Prozessen und Video-Pipelines zu agieren."

Außergewöhnliches visuelles Storytelling wird mit den bestmöglichen Tools und Lösungen erstellt. Backlight stärkt seine Geschäftsbereiche mit Ressourcen und Investitionen in Talente, Produktentwicklung, Innovation und Infrastruktur, die seinen Kunden dabei helfen, die nächste Generation von Content-Erlebnissen für das Publikum zu schaffen.

Die Geschäftsbereiche von Backlight:

ftrack ist der Entwickler von ftrack Studio, cineSync und ftrack Review, den mit dem Emmy und dem Academy Award ausgezeichneten Plattformen für Produktionstracking, interaktive Medien-Review und Team-Zusammenarbeit für die Kreativbranche. Die Lösungen von ftrack ermöglichen Produzenten, Supervisoren, Künstlern und Pipeline-Entwicklern die Zusammenarbeit mit beliebigen Partnern an jedem beliebigen Ort.

ist der Entwickler von ftrack Studio, cineSync und ftrack Review, den mit dem Emmy und dem Academy Award ausgezeichneten Plattformen für Produktionstracking, interaktive Medien-Review und Team-Zusammenarbeit für die Kreativbranche. Die Lösungen von ftrack ermöglichen Produzenten, Supervisoren, Künstlern und Pipeline-Entwicklern die Zusammenarbeit mit beliebigen Partnern an jedem beliebigen Ort. iconik ist eine cloudnative SaaS-Medienverwaltungslösung, die es Nutzern ermöglicht, Dateien von jedem beliebigen Speicherplatz aus zu teilen, gemeinsam an Videos zu arbeiten und Medien mit KI anzureichern, um eine hohe Durchsuchbarkeit zu erreichen all das mit großer Leichtigkeit und der Fähigkeit zur Skalierung sowohl für einzelne Content-Ersteller als auch für große globale Teams.

ist eine cloudnative SaaS-Medienverwaltungslösung, die es Nutzern ermöglicht, Dateien von jedem beliebigen Speicherplatz aus zu teilen, gemeinsam an Videos zu arbeiten und Medien mit KI anzureichern, um eine hohe Durchsuchbarkeit zu erreichen all das mit großer Leichtigkeit und der Fähigkeit zur Skalierung sowohl für einzelne Content-Ersteller als auch für große globale Teams. Celtx ist eine preisgekrönte All-in-One-Lösung für das Schreiben, Planen und Verwalten von Medienproduktionen, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Celtx bietet Software für die Produktionsvorbereitung, einschließlich Drehbucherstellung, Storyboarding, Drehplanung und Budgetierung, für interne Produktionsteams, Agenturen, Filmschulen und Universitäten, Spielstudios sowie Medien- und Unterhaltungsunternehmen.

ist eine preisgekrönte All-in-One-Lösung für das Schreiben, Planen und Verwalten von Medienproduktionen, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Celtx bietet Software für die Produktionsvorbereitung, einschließlich Drehbucherstellung, Storyboarding, Drehplanung und Budgetierung, für interne Produktionsteams, Agenturen, Filmschulen und Universitäten, Spielstudios sowie Medien- und Unterhaltungsunternehmen. Wildmoka ist eine führende Plattform für die Erstellung von Live- und Near-Live-Inhalten in den Bereichen Sport, Nachrichten und Unterhaltung. Die Plattform hat mehrere Auszeichnungen für ihre AutoReZone-Technologie erhalten, die Sendern dabei hilft, ein mobiles Erlebnis zu bieten. Die cloudnative Digital Media Factory von Wildmoka will Sendeanstalten und Rechteinhabern die Möglichkeit bieten, Inhalte von jeder Quelle zu jedem Ziel in jedem Format schnell und in großem Umfang zu produzieren und bereitzustellen.

ist eine führende Plattform für die Erstellung von Live- und Near-Live-Inhalten in den Bereichen Sport, Nachrichten und Unterhaltung. Die Plattform hat mehrere Auszeichnungen für ihre AutoReZone-Technologie erhalten, die Sendern dabei hilft, ein mobiles Erlebnis zu bieten. Die cloudnative Digital Media Factory von Wildmoka will Sendeanstalten und Rechteinhabern die Möglichkeit bieten, Inhalte von jeder Quelle zu jedem Ziel in jedem Format schnell und in großem Umfang zu produzieren und bereitzustellen. Zypes preisgekrönte Technologie bietet die Infrastruktur für digitales Video mit einer cloudbasierten Plattform zur Verwaltung und Verteilung von Unternehmensvideos im Web, auf mobilen Geräten, im Fernsehen und in sozialen Medien. Die SaaS-Lösungen von Zype bieten sowohl entwicklerfreundliche Tools, wie beispielsweise anpassbare APIs, als auch schlüsselfertige Lösungen für OTT-Apps und lineare/FAST-Kanäle. Sie ermöglichen es Videoproduzenten oder -distributoren, schnell hochwertige Videoprodukte in großem Umfang zu erstellen, zu starten und zu verwalten.

"Es gibt eine große Marktchance, die Wertschöpfung von Produzenten, Eigentümern und Vertreibern von Inhalten zu verbessern, angefangen bei der Medien- und Unterhaltungsindustrie bis hin zu allen Unternehmen, die in Rich Media und Video investieren", so Matt Stone, Managing Director bei PSG. "Unsere Investition in Backlight spiegelt unser Vertrauen in den Markt, das Team und die Vision eines modernen Medienproduktions-Lebenszyklus wider von der Idee bis zur Monetarisierung."

Über Backlight

Backlight ist ein Medientechnologie-Unternehmen, das die Ideenfindung für Videoinhalte sowie deren Produktion, Nachbearbeitung und Verbreitung verbessert. Backlight wurde 2022 mit finanzieller Unterstützung von PSG gegründet und übernahm die Mediensoftware-Unternehmen ftrack, Celtx, iconik, Wildmoka und Zype. Video-affine Unternehmen nutzen Backlight, um ihre geschäftskritischen und operativen Herausforderungen zu lösen. Besuchen Sie www.backlight.co, um weitere Informationen zu erhalten.

Über PSG

PSG ist ein führendes Growth-Equity-Unternehmen, das Partnerschaften mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen unterhält, um sie dabei zu unterstützen, transformatives Wachstum zu erreichen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Mit der Unterstützung von mehr als 95 Unternehmen, kombiniert mit über 375 strategischen Unternehmenszukäufen, verfügt PSG über umfangreiche Investitionserfahrung und profundes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und verfolgt eine erklärte Strategie der Zusammenarbeit mit den Managementteams. Das PSG-Team wurde 2014 gegründet und betreibt Niederlassungen in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid und Tel Aviv. Nähere Informationen über PSG erhalten Sie auf www.psgequity.com.

