Honda stärkt die Ausrichtung im Bereich Elektromobilität und will Milliarden investieren. Auf zwei neue E-Hondas freuen sich jetzt schon die Autofans. Der japanische Autobauer Honda hat angekündigt, bis 2030 insgesamt 30 neue Elektroautos auf den Markt bringen zu wollen. Bis dahin sollen jährlich mehr als zwei Millionen E-Autos von den Produktionsbändern rollen, berichtet TechCrunch. Neben der großangelegten Ausweitung der Produktpalette rein elektrisch betriebener Fahrzeuge will Honda weitere Milliarden in Forschung und Entwicklung stecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...