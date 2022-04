TEMECULA, Kalifornien, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group ("Gruppe") von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich bekannt zu geben, dass Maciej Pilat zum Country Sales Manager für Polen und das Baltikum ernannt wurde.



Pilat ist ein erfahrener Systemintegrator mit einer Erfolgsbilanz in der Maschinenbau- und Industrietechnikbranche. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Cryogenic-Systemintegrator und als Business Development Manager, davon über 7 Jahre bei Messer (Polen) und 4 Jahre bei Chart Industries. Pilat erwarb einen Master of Technology (M.Tech.) in Lebensmittelwissenschaft und -technologie an der Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie.

Er verfügt über umfassende globale Erfahrung, da er in Europa, Asien, Amerika und im Nahen Osten tätig war. Von Polen aus wird Pilat die Geschäftsmöglichkeiten dort und in der baltischen Region managen und entwickeln und an Ole Jensen, Vizepräsident von NCEIG Europe, berichten.

"Pilats Branchen- und Marktkenntnisse werden für NCEIG Europe von großem Nutzen sein, da wir die Möglichkeiten in dieser Region ausbauen werden", so Ole Jensen.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

