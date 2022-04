Assicurazioni Generali: Zuwächse in allen Versicherungssparten. Einstieg jetzt? >>> PULLBACK-SETUP mit G <<<

Rekordwerte für 2021 bei Umsatz und Gewinn. Assicurazioni Generali (G) mit 8.21 Prozent Dividendenrendite. Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: G ISIN: IT0000062072

Rückblick: Bei einem Kursplus von 3 Prozent in sechs Monaten ist das italienische Versicherungsunternehmen charttechnisch an einem zu erwartenden Wendepunkt angekommen. Dafür sprechen der Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch sowie die Hammerkerze vom Dienstag, die etwas oberhalb des 50er-EMA endete.

Chart vom 12.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 19.29 EUR





Meine Expertenmeinung zu G:

Meinung: Assicurazioni Generali hat für 2021 Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn gemeldet. Dabei waren Zuwächse bei den Einnahmen in allen Versicherungssparten zu verzeichnen, so dass auch die höheren Belastungen durch Naturkatastrophen wie durch das Hochwasser an der Ahr weggesteckt werden konnten. Die Aktionäre des Konzerns mit Sitz in Triest können sich über eine Dividendenrendite von 8.21 Prozent freuen.

Mögliches Setup:

Setup: Wir setzen den Trigger oberhalb der letzten Tageskerze, den Stopp Loss mit etwas Abstand darunter, so dass auch noch der 50er-EMA einen zusätzlichen Schutz bietet. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 1. April an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in G.

Veröffentlichungsdatum: 12.04.2022

