Der Krypto-Experte Virgil Griffith geht für 63 Monate ins Gefängnis, weil er Nordkorea technische Information dazu gegeben haben soll, wie mit Kryptowährungen US-Sanktionen umgangen werden können. An einem Montag Ende September 2021 war der Deal perfekt: Der Ethereum-Experte Virgil Griffith, der bis 2017 in verantwortlicher Position bei der Ethereum-Foundation tätig gewesen war, hatte sich auf den Weg zum US-Bezirksrichter Kevin Castel in Manhattan gemacht. Dort gestand er im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft einen Teil der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...