OPEXCorporation, seit nahezu 50 Jahren weltweit führender Anbieter von Lagerautomatisierungstechnologie, führt innovative Spitzentechnologie für seine Suite von "Document and Mail Automation"-Lösungen ein.

Der neue Gemini High-Volume-Dokumentenscanner von OPEX umfasst "Right-Speed", eine einzigartige Scan-Funktion, die das Einscannen unterschiedlicher Arten von Dokumenten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und ohne Gerätewechsel erlaubt. Dies ermöglicht es dem Gemini-Scanner den Durchsatz und die Effizienz der Betriebsabläufe zu optimieren. Mithilfe dieser beispiellosen "Right-Speed"-Technologie und der Papierhandhabung, Softwarekonfigurierbarkeit und Skalierbarkeit für die Zukunft sowie einer erstklassigen Serviceleistung ist die Gemini-Lösung in idealer Weise für Serviceunternehmen, BPO-Dienstleister, Regierungsinstitutionen, Steuersubjekte, Gesundheitsarchiv-Unternehmen, Versicherungsagenturen, Anwaltskanzleien und sehr viele andere Branchen geeignet.

Mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 240 Seiten pro Minute ermöglicht der Gemini-Scanner eine kontinuierliche Doppel-Zuführung. Seine fünf programmierbaren Sortierbehälter bieten einzigartige Sortierfunktionen und ein bequemes Dokumentenhandling. Der Bedienkomfort und die Produktivität wurden durch das ergonomische Design mit einem anpassbaren Arbeitsbereich und dem höhenverstellbaren Tisch weiter verbessert.

"Gemini ist die einzige Scan-Lösung, die unterschiedlichste Arten, Größen und Beschaffenheiten von Dokumenten mit der richtigen Geschwindigkeit handhaben kann, unabhängig von einer hohen Geschwindigkeit, der Paketgeschwindigkeit oder ihrem Untertransport", so Jeff Bowen, President, Document and Mail Automation. "Bei dieser revolutionären Innovation handelt es sich um den vielfältigsten auf dem Markt verfügbaren Scanner, der das bestehende ‚Document and Mail Automation'-Portfolio des Unternehmens ergänzt, das die großvolumige Falcon Series umfasst sowie One-Touch-Scanner, welche die Vorbereitungszeit erheblich reduzieren oder sogar eliminieren."

"OPEX verfügt über Branchenerfahrung seit Generationen, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung erstklassiger Automatisierungsfähigkeiten und fortschrittlichste Engineering-Werkzeuge sowie eine herausragende Tradition", so Scott Maurer, President von OPEX International. "Das Unternehmen ist vertikal integriert und erneuert, konstruiert, produziert, vertreibt und wartet seine gesamten Automatisierungslösungen. Dies äußert sich in einem Höchstmaß an hochwertiger Austattung, Betriebszuverlässigkeit und Produktlebensdauer sowie in einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung."

Der Gemini-Scanner wurde im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung in der letzten Woche zahlreichen OPEX-Kunden und Partnern präsentiert und wird am Stand Nr. 18 auf der 2022 AIIM Conference in Denver im US-Bundesstaat Colorado vom 27. bis 29. April 2022 vorgestellt.

Über das Unternehmen

OPEX Corporation bietet Kunden auf der ganzen Welt Automatisierungslösungen der nächsten Generation, einschließlich Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Poststellen-Automatisierung. Opex hat seinen Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und betreibt Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), Plano (Texas/USA), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien. Opex Corporation beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter, die sich der Entwicklung und Bereitstellung kundenspezifischer, skalierbarer Technologielösungen mit dem Ziel widmen, die unternehmerischen Herausforderungen von heute und in der Zukunft zu lösen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

