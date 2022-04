Die Produkte des finnischen Getränkeherstellers Arctic Blue Beverages waren bei der prestigeträchtigen The San Francisco World Spirit Competition (SFWSC) äußerst erfolgreich. Die neuesten Gins des Unternehmens, Arctic Blue Legacy Gin und Arctic Blue Gin Rose, gewannen jeweils Doppel-Gold. Silber gab es für den innovativen Haferlikör Arctic Blue Oat.

"Although we know our products rank high in taste and quality globally, this was still an overwhelming result, for a relatively small player in the global alcohol industry," Valtteri Eroma (left), the CEO of Arctic Blue Beverages, rejoices and adds: "Developing new products is always a team effort, but the key role in the taste of Arctic Blue products plays our internationally awarded Master Distiller Asko Ryynänen (right)." (Photo: Business Wire)

"Obwohl wir wissen, dass unsere Produkte in puncto Geschmack und Qualität weltweit einen hohen Stellenwert haben, war dies dennoch ein überwältigendes Ergebnis für einen relativ kleinen Akteur in der globalen Alkoholindustrie", freut sich Valtteri Eroma, CEO von Arctic Blue Beverages.

"Die Entwicklung neuer Produkte ist immer eine Teamleistung, aber die Schlüsselrolle für den Geschmack der Arctic Blue-Produkte spielt unser international ausgezeichneter Master Distiller Asko Ryynänen. Mit Asko haben wir einen agilen Prozess entwickelt, um Ideen effektiv in preisgekrönte Produkte umzusetzen was sich nun auszahlt", so Valtteri weiter.

Arctic Blue Legacy ist ein in Fässern gereifter Gin, der in einer einzigartigen, von Timo Sarpaneva entworfenen Flasche verkauft wird. Das Produkt ist für die Ultra-Premium-Kategorie bestimmt und in einer aufwändigen, handgefertigten Geschenkverpackung aus Holz verpackt. Bei der International Wine and Spirit Competition (IWSC) hat er bereits 2021 mit einer Goldmedaille und 95 Punkten höchste Anerkennung erhalten.

Arctic Blue Gin Rose ist das Einstiegsprodukt des Unternehmens in die schnell wachsende Kategorie der rosa Gins. Das Geschmacksprofil ähnelt dem des mehrfach preisgekrönten Arctic Blue Gin mit einem Hauch von Zimtrosenblüten in Duft und Geschmack. Die schöne rote Farbe stammt von finnischen Heidelbeeren.

Der vor einem Jahr auf den Markt gebrachte Arctic Blue Oat ist der weltweit erste Haferlikör auf Gin-Basis. Er wurde bereits mit einer Bronzemedaille bei der International Wine and Spirit Competition (IWSC) 2021 ausgezeichnet.

"Ausgehend von unseren Erfahrungen nach früheren Auszeichnungen wird dies dem Absatz unserer neuen Produkte sowie unserer bestehenden Produkte wie Arctic Blue Oat einen großen Schub verleihen. Deshalb haben wir sofort nach Bekanntwerden der Vorab-Informationen damit begonnen, die Produktionskapazitäten unserer Produkte in der Brennerei zu erweitern", sagt Valtteri Eroma.

Produkte von Arctic Blue Beverages waren schon früher beim SFWSC-Wettbewerb erfolgreich. So gewann Arctic Blue Navy Strength Gin 2019 bei den World Spirits Awards in San Francisco den "Double Gold Award" und den "Best in Show Award".

Auszeichnungen für Arctic Blue Beverages im Jahr 2022:

DOPPEL-GOLD, Arctic Blue Gin Rose (in der Kategorie "Aromatisierter Gin")

DOPPEL-GOLD, Arctic Blue Legacy Gin (in der Kategorie "Fassgereifter Gin")

SILBER, Arctic Blue Oat, Finnland (in der Kategorie "Sonstige Liköre")

