Breitenbach (pta008/13.04.2022/07:00) - 13. April 2022 - Von Roll baut seinen Standort in Italien für das wachsende Geschäft mit Vergussharzen in der Automobil- und Elektronikindustrie weiter aus. Hierzu sichert sich das Unternehmen am italienischen Standort Trofarello ein angrenzendes Grundstück.

Vergussmassen spielen in der Entwicklung von besonders leistungsfähigen Batterien für Elektroautos eine entscheidende Rolle. Von Roll ist Weltmarktführer für elektrische Isoliersysteme und möchte durch den Ausbau seine Präsenz in diesem Zukunftsmarkt stärken.

Die Investition umfasst mehrere Millionen Euro und wird sowohl für die Erweiterung von Produktions- und Lagerkapazitäten als auch für den Ausbau der R&D Ressourcen und die Errichtung eines Customer-Experience Centers verwendet werden.

Fabio Davie, Produktionsleiter am Standort Trofarello meint: "Ich freue mich sehr über die Freigabe der Investitionen. Wir befinden uns aktuell in zahlreichen Gesprächen mit führenden OEMs, mit dem Potenzial den Umsatz am Standort Trofarello mittelfristig zu verdoppeln."

Von Roll versorgt seine globalen Kunden mit chemischen Harzen und Vergussmassen zusätzlich über Standorte in Frankreich, Nord Amerika, Indien und China.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG.

