DJ Lakeward und thallos bilden Joint Venture zur Realisierung einer Wohnquartiersentwicklung in Schwäbisch Gmünd

Zürich/Schwäbisch Gmünd (pts007/13.04.2022/07:00) - In Form von Plänen und Konzepten hatte die ambitionierte Wohnquartiersentwicklung "Eco Village" in Schwäbisch Gmünd schon Ende 2021 Gestalt angenommen: Damals reichte die Projektentwicklerin, die thallos AG, den Bauantrag für die Wohnquartierentwicklung mit rund 300 Wohnungen bei der Stadt Schwäbisch Gmünd ein. Ein zukunftsweisendes Konzept, das Wohnkomfort, ansprechende Optik und den höchsten Anspruch an klimaneutrales Bauen in Einklang bringen soll. Nun hat der von der Lakeward Advisory AG im 2021 in Zusammenarbeit mit der PMG Investment Solutions AG aufgelegte Real Estate Fund zusammen mit der thallos AG ein Joint Venture zur Realisierung dieses Bauvorhabens gegründet.

Das neue Wohnquartier, bestehend aus 11 Gebäudekörpern mit rund 300 Wohnungen für 600 Bewohnerinnen und Bewohner und Gewerbeflächen im Erdgeschoss, gepaart mit einem elektrifizierten Parkhaus für e-Mobilität, wird auf einem unbebauten Grundstück einer ehemaligen Sportanlage entstehen. Nach der Fertigstellung und Markeinführung bietet das Wohnquartier attraktiven Wohnraum für Familien, Paare, Singles, Studenten und Senioren.

Die zentrale Lage wie auch die sich im Quartier befindenden Nahversorgungsmöglichkeiten bilden einen weiteren, überaus wichtigen Baustein für das zukunftsorientierte und nachhaltige Quartier.

Werner Braun, Aufsichtsratsvorsitzender, und Thomas Schmitt, Vorstand der thallos AG sind sich einig: "Wo Generationen von Gmünderinnen und Gmündern Sport getrieben haben, soll in innovativer und klimaneutraler Bauweise Wohnraum entstehen. Dank der Partnerschaft mit Lakeward können wir umfassendes Wissen aus dem Projektmanagement und eingehende Erfahrung in der Immobilienentwicklung kombinieren und unsere Kompetenzen hervorragend auf die Besonderheiten von unserer nachhaltig orientierten Wohnquartiersentwicklung ausrichten." Werner Braun führt im Detail aus: "Es handelt sich hier um ein absolutes Leuchtturmprojekt, welches aufgrund der innovativen Holzmodulbauweise, kombiniert mit einer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit, seinesgleichen sucht. Aufgrund dieser Konzeption werden wir den höchstmöglichen ESG-Richtlinien gerecht und erreichen bei der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) den höchstmöglichen Standard: Platin."

Simon Koenig, Gründer und CEO von Lakeward, ergänzt: "Nachhaltigkeit bedeutet, die ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Aspekte so abzuwägen, dass die zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt und gleiche Lebenschancen erhalten bleiben. Über das 'Lakeward Living Concept' werden auch sozial wichtige Kriterien wie etwa Alltagstauglichkeit, Kostenreduktion durch Planung, Wohnen in Gemeinschaft oder Wohnen für wechselnde Bedürfnisse berücksichtigt, um ökologisch wie ökonomisch sinnvolle Lösungen für erschwingliche Wohn- und Lebensräume zu schaffen."

Über Lakeward Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Real Estate Private Equity Investment Unternehmung mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Simon Koenig gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche ermöglicht der unternehmerisch geführten Investmentfirma den Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. Lakeward agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem hohen Fokus auf Deutschland, und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern durch die verschiedenen Phasen einer Immobilieninvestition und -entwicklung. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Lakeward versteht sich als Vorreiter für innovative und profitable Investorenlösungen in Immobilieninvestitionen. http://www.lakeward.ch

Über thallos Die thallos AG ist im Jahr 2006 von Werner Braun gegründet worden und avancierte in dieser Zeit zu einem erfolgreichen multidisziplinären Immobiliendienstleister. Herr Thomas Schmitt ist von Anfang an Vorstand der thallos AG. Als Investor und Projektentwickler konzentriert sich das Unternehmen deutschlandweit auf Ballungsräume, überwiegend im süddeutschen Raum. Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich ganzheitlich: von der Objekt- bzw. Grundstücksbeschaffung, über die Projektierung und den Bau, bis hin zum Verkauf. Besonders spezialisiert ist die thallos AG auf die Entwicklung von Wohn- und Büroimmobilien. Die thallos AG spürt für seine Investoren und Käufer Projekte verschiedenster Art mit großem Wertentwicklungspotenzial auf und entwickelt diese. Nachhaltiges Bauen nach DGNB-Standards, ESG-konformen Leitlinien und innovativen und architektonischen Detaillösungen ist dabei die oberste Maxime. http://www.thallos.ag

