NeXR Technologies SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2021: Geschäftsverlauf im Rahmen der angepassten Prognose



Berlin, 13. April 2022 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 Fortschritte in der geschäftlichen Entwicklung erzielt. Im Vorjahr hatte die Corona-Pandemie die Gesellschaft auf dem Weg zur Profitabilität ausgebremst. Nach Corona-bedingten Verzögerungen bei Markteinführungen lag der Geschäftsverlauf innerhalb der im September 2021 angepassten Prognose. Insbesondere durch Dienstleistungsaufträge für NeXR Seminar und NeXR Show stiegen die Umsatzerlöse um 56 % auf TEUR 408 (2020: TEUR 261). Zudem wurden mit der Herstellung von Scannern erstmalig aktivierte Eigenleistungen von TEUR 338 erfasst. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei zunehmender Geschäftstätigkeit insbesondere infolge gestiegener Finanzierungskosten mit TEUR -9.165 leicht unter dem Vorjahresniveau (2020: TEUR -8.816). Der Verlust je Aktie verringerte sich bedingt durch die im Herbst 2021 durchgeführte Kapitalerhöhung auf EUR -2,38 (2020: EUR -2,84). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 schloss NeXR Technologies die Entwicklung ihrer ersten marktfähigen Produkte und Services erfolgreich ab und legte mit innovativen Lösungen die Grundlage für die Monetarisierung des Metaverse. NeXR Fashion und NeXR Fitness schaffen durch die Integration von Avataren völlig neuartige Online-Shopping- und Trainingslösungen. So hat NeXR Fashion das Potenzial, durch die virtuelle Anprobe passgenauer Kleidung die Retourenquote zu reduzieren oder auch Überproduktion einzudämmen und so zu mehr Nachhaltigkeit beitragen zu können. NeXR Seminar und NeXR Show schaffen durch Virtual-Reality-Veranstaltungen nicht nur neue Anwendungen für eine sich ständig weiterentwickelnde Zukunft, sie sparen als Nebeneffekt auch Reisekosten und reduzieren CO 2 -Emissionen. 2021 realisierte NeXR Technologies die ersten Virtual-Reality-Kapitalmarktkonferenzen, auf denen Unternehmen ihre Strategie live vor VR-Teilnehmern interaktiv präsentieren konnten. Mit dem Durchbruch des Metaverse Ende 2021 infolge der Ankündigung von Metaverse-Projekten zahlreicher Unternehmen veränderten sich für NeXR Technologies die Rahmenbedingungen entscheidend. Als langjähriger Virtual-Reality-Pionier und mit renommierten Partnern an der Seite ist NeXR Technologies bestens aufgestellt, um vom Megatrend Metaverse zu profitieren und realisiert für 2022 den Markteintritt ihrer Produkte und Dienstleistungen. Um die Zusammenarbeit mit H&M auszubauen und Neukunden für NeXR Fashion zu gewinnen, wird NeXR Technologies verstärkt in die Scanner-Entwicklung und -Produktion investieren. Auch Live-Events mit NeXR Show und NeXR Seminar sollen ausgebaut sowie die damit verbundenen Umsatzerlöse gesteigert werden. Darüber hinaus stimmt die Erneuerung der Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Konami NeXR Technologies zuversichtlich, mit NeXR Avatar zusätzliche Aufträge im Highend-Bereich aus der Games- und Entertainmentbranche zu gewinnen. Insgesamt rechnet das Management im Geschäftsjahr 2022 in Abhängigkeit von weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie sowie dem Krieg in der Ukraine mit einem moderaten Umsatzwachstum auf EUR 0,8 Mio. bis 1,3 Mio. Durch Investitionen in den Markteintritt wird ein weiter negatives operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR -9,2 Mio. bis -9,6 Mio. sowie durch höhere Zinsaufwendungen in Folge des erweiterten Finanzierungsrahmens ein Jahresfehlbetrag von EUR 14,6 bis 15,1 Mio. erwartet. "Wir haben die Entwicklung unserer ersten marktfähigen Produkte und Services zum genau richtigen Zeitpunkt erfolgreich abgeschlossen. Unser Marktumfeld hat sich mit dem Eintritt des Metaverse-Trends entscheidend verbessert, dennoch bewegen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern aus unterschiedlichsten Branchen im wahrsten Sinne in neuen Dimensionen. Unsere Reise ins Metaverse mag gerade begonnen haben. Mit unseren Produkten und Services sind wir aber bereits bestens aufgestellt, um mittelfristig und langfristig von diesem riesigen Wachstumsmarkt zu profitieren. Umso erfreulicher ist es, dass unser interimistisch angetretener CFO Alexander Klos künftig zur festen Besetzung unseres Management-Teams gehören wird. Gemeinsam wollen wir NeXR Technologies zurück zur Profitabilität führen", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE. Der Geschäftsbericht 2021 der NeXR Technologies SE steht unter https://www.nexr-technologies.com/de/finanzberichte/ im Bereich Investor Relations als Download zur Verfügung.



Über NeXR Technologies

NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare, Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche Plattformen, die Avatare - so genannte digitale Zwillinge - in Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



