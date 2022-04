Aktien: Curevac mit neuem Deal - Aktie mit neuer Hoffnung?

Anzeige / Werbung Das Tübinger Biopharma-Unternehmen Curevac hat mit der Bundesregierung einen Vertrag zur Produktion von Corona-Impfstoffen abgeschlossen. Curevac-Aktionäre lassen sich damit nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Corona ist zwar in den meisten Ländern vorbei, doch Curevac wird bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs weiter gefördert. Bei dem Deal mit der Bundesregierung ist eine zweijährige sogenannte Qualifizierungsphase zur Vorbereitung der Produktion geplant. Anschließend werde die Bundesregierung bis 2029 jährlich eine Gebühr für die Bereitstellung der Produktionskapazitäten zahlen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Bundesregierung erhält damit Zugang zu Curevacs Produktionskapazität, um 80 Millionen Impfdosen bei künftigen Ausbrüchen schnell zur Verfügung stellen zu können. Produziert werden soll den Angaben zufolge der mRNA-Impfstoff von Curevac und dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK). Mit dem Vertrag solle das Risiko potenzieller Lieferengpässe in einer Krise vermindert werden, hieß es. Zu den finanziellen Details machte Curevac aber keine Angaben. Das Tübinger Biopharma-Unternehmen hatte Ende März eine klinische Studie seines neuen Impfstoffkandidaten gegen Corona begonnen. Den ersten Impfstoffkandidaten CVnCoV auf der Basis der sogenannten mRNA-Technologie hatten die Schwaben wegen vergleichsweise schwacher Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurückgezogen. Danach hatte Curevac mit seinem britischen Partner GSK einen neuen mRNA-Impfstoff der zweiten Generation entwickelt. Die ersten Menschen werden damit im Rahmen einer Studienphase geimpft. Daten aus der neuen Phase 1-Studie werden laut Curevac in der zweiten Jahreshälfte 2022 erwartet. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna basieren ebenfalls auf der mRNA-Technologie. Curevac-Aktie auf dem Rückzug

Die Aktie von Curevac lief in den vergangenen Monaten seitwärts zwischen rund 14 und 20 Euro. Zuletzt scheiterte der Titel am oberen Widerstand und auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach unten. Damit setzt sich die Konsolidierung fort. Ein Test der unteren Begrenzung erscheint daher möglich.

