Lange Zeit im Rahmen der Corona-Pandemie ein Liebling deutscher Anleger, ist es um die Aktie von CureVac (WKN: A2P71U) recht still geworden. Seit dem Höhenflug auf über 100 € im Juni 2021 ist der Kurs um -80% abgestürzt, was natürlich dem dramatischen Scheitern des Corona-Impfstoffs zu verdanken war. Heute startet das Papier plötzlich um über +5% auf 17,72 € durch - was ist hier los? CureVac ist ein Biotech-Unternehmen mit rechtlichem Sitz in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...