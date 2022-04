Die Studie stellt fest, dass Arbeitgeber der geistigen Gesundheit, der Möglichkeit der Fernarbeit und einer verbesserten Technologie Vorrang einräumen müssen, um das Engagement der Mitarbeiter und eine bessere Work-Life-Balance zu fördern

Condeco, ein weltweit führender Anbieter von Software zur Arbeitsplatzplanung, stellt heute eine neue Studie vor, aus der hervorgeht, wie wichtig es ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt und in dessen Mittelpunkt hybride Arbeitsformen stehen. Die Ergebnisse der Studie stützen die Erkenntnis, dass hybride Arbeitsformen zu einer größeren Akzeptanz und Zufriedenheit der Mitarbeiter bei der Arbeit führen und belegen, dass hybride Mitarbeiter die größten Fürsprecher sind, wenn es darum geht, ihr Unternehmen weiterzuempfehlen.

Die neue Studie von Condeco hat gezeigt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben einer der größten Vorteile des hybriden Arbeitsmodells ist und dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und dem verbesserten mentalen und emotionalen Wohlbefinden besteht. Bezeichnend ist, dass mehr als ein Drittel der befragten Arbeitnehmer angaben, dass sich ein hybrides Arbeitsmodell positiv auf ihre psychische und physische Gesundheit ausgewirkt hat.

"Jeder hat unterschiedliche Ansprüche an seine Arbeit, aber wir können klar erkennen, dass fast niemand wieder Vollzeit im Büro arbeiten möchte", sagte Paul Statham, CEO und Gründer von Condeco. "Wir alle haben inzwischen erkannt, dass hybride Modelle der Schlüssel zu einer gesunden Work-Life-Balance sind, aber wie die einzelnen Arbeitgeber auf diese Erkenntnis reagieren, wird darüber entscheiden, wie zufrieden ihre Mitarbeiter im Unternehmen sind. Keiner behauptet, dass der Büroarbeitsplatz überflüssig ist, im Gegenteil, er bleibt ein unverzichtbarer Ort für die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Mitarbeitern. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern das Beste aus beiden Welten ermöglichen wollen, müssen einen Weg finden, das Büro von einem Ort, den die Mitarbeiter aufsuchen müssen, zu einem Ort zu machen, den sie aufsuchen wollen."

"Die Notwendigkeit, die richtigen digitalen Tools einzusetzen, hat sich als eines der bedeutendsten Kriterien für hybrides Arbeiten herausgestellt", fährt Lynda Lowe, CMO bei Condeco, fort. "Allerdings definieren verschiedene Generationen unterschiedlich, was die ‚richtigen Tools' sind. Diese Studie verdeutlicht die größten Hindernisse für hybrides Arbeiten und die Tatsache, dass viele Mitarbeiter immer noch nicht das Gefühl haben, dass ihr Unternehmen die richtigen Tools für das hybride Arbeiten einsetzt."

Condeco hat 1.500 heutige Arbeitnehmer befragt, um einen Eindruck von der Einstellung zur hybriden Arbeit zu erhalten und zu erfahren, wie sich diese Gefühle auf die Ausrichtung der Unternehmen auf die Zukunft der Arbeitswelt auswirken. Einige wichtige Ergebnisse:

Hybride Arbeitnehmer sind glückliche Arbeitnehmer und das wiederum bedeutet, dass sie Ihre loyalsten Mitarbeiter sind

62 der Befragten gaben an, dass sie mit ihrem derzeitigen hybriden Arbeitszeitmodell zufrieden sind und die Schaffung einer Arbeitskultur, die Zufriedenheit bringt, hilft Arbeitgebern, Top-Talente anzuziehen und zu halten.

Hybride Arbeitnehmer sind die größten Fürsprecher ihrer Arbeitgeber: 63 gaben an, dass sie ihr Unternehmen als idealen Arbeitgeber empfehlen würden.

Fast die Hälfte derjenigen, die wieder Vollzeit im Büro arbeiten, würden gerne verstärkt hybrid arbeiten. Arbeitgeber, die mit der "Großen Resignation" zu kämpfen haben, scheinen dies nicht zu berücksichtigen.

Hybride Arbeitsformen haben einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit, aber es besteht noch Verbesserungsbedarf

34 der Befragten sind der Meinung, dass sich das hybride Arbeiten positiv auf ihre geistige und körperliche Gesundheit ausgewirkt hat, nur 11 sind der Meinung, dass es sich negativ ausgewirkt hat.

69 der hybriden Arbeitnehmer stimmten zu, dass ihr Arbeitgeber das emotionale und geistige Wohlbefinden der Mitarbeiter im Auge hat.

Der größte Vorteil der hybriden Arbeitsweise besteht in der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, wobei das fehlende soziale Umfeld, das der Arbeitsplatz bietet, das größte Hindernis für Fernarbeit darstellt.

Technologie ist das Fundament des hybriden Arbeitens aber nur die Hälfte der heutigen Mitarbeiter verfügt über die richtigen Tools

Die Unternehmen haben die Chancen des hybriden Arbeitens erkannt 78 der Manager sind der Ansicht, dass ihr Unternehmen infolgedessen effizienter geworden ist, und 80 vertrauen ihren Mitarbeitern, dass sie ihre Arbeit erledigen.

Allerdings sind nur 51 der Mitarbeiter der Ansicht, dass ihr Unternehmen die richtigen Tools zur Unterstützung flexibler Arbeit einsetzt, und nur 50 der Befragten haben das Gefühl, dass ihr Unternehmen offen für Feedback bezüglich seiner digitalen Tools ist.

Die Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie ihre Mitarbeiter auf flexibler Basis zurück ins Büro bringen können. Um die Zusammenarbeit und hohe Produktivität zu gewährleisten, müssen Arbeitgeber ihre Arbeitsplatztechnologie als Herzstück ihrer Strategie betrachten.

Als Teil der breit angelegten Marketingkampagne von Condeco, die sich mit dem kulturellen Wandel in der heutigen Geschäftswelt befasst, zeigt Condeco heute einen neuen Kurzfilm, der die Kluft zwischen den Generationen aufzeigt, die durch die Pandemie entstanden ist, und der auf humorvolle Weise deutlich macht, wie wichtig es ist, einen Arbeitgeber zu haben, der die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter versteht und sie einbezieht. Sie können den vollständigen Beitrag hier ansehen.

Um die komplette Umfrage von Condeco mit zusätzlichen Statistiken und der Methodik herunterzuladen, besuchen Sie bitte: https://www.condecosoftware.com/modern-workplace/research/attitudes-to-hybrid-working-report-2022/.

Über Condeco

Condeco ist der weltweit führende Anbieter von Arbeitsplatzlösungen für Unternehmen. Unsere Software wurde speziell dafür entwickelt, jedem Mitarbeiter die Tools an die Hand zu geben, die er für ein nahtloses, durchgängiges Arbeiten im Büro von heute benötigt. Dadurch, dass wir den Menschen die Kontrolle über die flexible Gestaltung ihrer Arbeit geben, bieten wir die Sicherheit, die sie brauchen, ermöglichen die von Teams gewünschte Zusammenarbeit und bieten die von Arbeitgebern geforderten Einblicke in die Arbeitskapazitäten. Von der Besucherverwaltung über die Buchung von Arbeitsplätzen bis hin zur Optimierung von Arbeitsplätzen vertrauen mehr als 2000 der weltweit größten Unternehmen auf uns, um ihre Zukunft in der Arbeitswelt zu verwirklichen.

