DJ Stellantis restrukturiert Finanzdienstleistungsgeschäft in China

Von Kim Richters

PARIS (Dow Jones)--Stellantis will sein Autofinanzierungsgeschäft in China konsolidieren und seinen Anteil an dem Finanzdienstleistungs-Joint-Venture mit der Dongfeng-Gruppe an den chinesischen Automobilhersteller verkaufen.

"Während wir unser profitables Wachstum in China weiter vorantreiben, müssen wir auch unser Finanzdienstleistungsangebot in diesem Land neu ausrichten, so wie wir es in anderen wichtigen Märkten getan haben", sagte Stellantis-CEO Carlos Tavares laut der Mitteilung.

Die Übertragung der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Co. muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein. Der Automobilhersteller hatte zuvor angekündigt, dass er seine Finanzdienstleistungen in den USA und Europa neu organisieren wird. In China sollen die Finanzdienstleistungen für Autos in einem eigenen Unternehmen zusammengefasst werden.

April 13, 2022 02:10 ET (06:10 GMT)

