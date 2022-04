DJ EUREX/DAX-Future baut im Verlauf sein Plus aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future baut am Mittwoch im Verlauf sein Plus noch etwas aus. Der Juni-Kontrakt steigt um 8.25 Uhr um 117 auf 14.130 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.167 und das -tief bei 14.065 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.951 Kontrakte. Mit Blick auf das technische Bild mit intakten Verkaufssignalen schließen die Marktstrategen der Helaba niedrigere Kurse im Tagesverlauf nicht aus. Für den Mittwoch deutet sich zunächst eine Handelsspanne zwischen 13.900 und 14.350 Punkten im DAX an.

