Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in den USA sind mit einer Jahresrate von 8,5% auf das höchste Niveau seit 40 Jahren gestiegen, so die Analysten der Helaba.Dies komme angesichts der haussierenden Öl-, Gas- und Nahrungsmittelpreise nicht unerwartet. Aber auch die Kerninflation sei auf einem extrem hohen Niveau und bei den heute anstehenden Erzeugerpreisen sei ebenfalls ein weiterer Anstieg in den zweistelligen Bereich zu erwarten. Zwar dürfte der Gipfel der Inflation allmählich erreicht sein, da ab April Basiseffekte wirken würden. Dennoch würden die Inflationssorgen erhöht bleiben. ...

