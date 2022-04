DJ EUREX/Bund-Future am Tag vor EZB-Sitzung erneut schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf des frühen Handels erneut deutlich nach unten. Die Rendite der Bundesanleihe notiert in Folge mit einem Plus von 6 Basispunkten bei 0,86 Prozent. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 62 Ticks auf 154,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 155,13 Prozent und das -tief bei 154,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.518 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 29 Ticks auf 127,35 Prozent.

Der Bund-Future befindet sich für die Marktstrategen der DZ Bank weiter in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Allerdings waren am Vortag zaghafte Versuche des Bullenlagers auszumachen, zumindest etwas Gegenwehr zu leisten. Zur Wochenmitte sei aus technischer Sicht eine Konsolidierung um die 155er-Marke durchaus denkbar.

Aufgrund der EZB-Ratssitzung am Donnerstag treten nun traditionell keine EZB-Redner mehr ans Mikrofon. Auf dem Primärmarkt offeriert der DZ Bank zufolge das italienische Schatzamt einen bunten Blumenstrauß mit gleich fünf verschiedenen BTP mit Laufzeiten von drei bis 30 Jahren und einem kumulierten Volumen von bis zu acht Milliarden Euro. Zudem werde die deutsche Finanzagentur eine zehnjährige Bundesanleihe um bis zu vier Milliarden Euro aufstocken.

