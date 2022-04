Die chinesischen Exporte haben im März zwar stärker als erwartet zugelegt, trotzdem entwickeln sich die Lockdowns zu einem immer größeren Risiko für die Weltwirtschaft und die Börsen. Trotz der strengen Einschränkungen in Shanghai steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter. Die Lieferketten sind in Gefahr.Die Behörden in Shanghai meldeten am Mittwoch einen Höchststand von 26.330 neuen Ansteckungen. Die große Mehrheit der Fälle ist asymptomatisch. Shanghai steht im Mittelpunkt der größten Corona-Welle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...