DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges



13.04.2022 / 09:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Noratis AG: Praktische Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine - Unterbringung von Geflüchteten in Noratis Wohnungen - Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden deutschlandweit - 50.000 Euro Spende von Muttergesellschaft des Anker-Aktionärs Merz Real Estate für Ersteinrichtung Eschborn, 13. April 2022. In Kooperation mit Städten und Gemeinden deutschlandweit stellt die Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien, Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Bedarfsgerecht erfolgt dabei die Abstimmung mit den Verantwortlichen der verschiedenen Kommunen. In einigen Liegenschaften sind bereits erste Flüchtlingsfamilien eingezogen. "Wir stehen als bundesweit agierender Bestandsentwickler selbstverständlich in so einer Situation unseren Standort-Kommunen zur Seite", erklärt Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. Unterstützung erhält das börsennotierte Unternehmen dabei von der Merz Beteiligungs GmbH, der Muttergesellschaft des Anker-Aktionärs Merz Real Estate: Die Gesellschaft stellt der Noratis AG 50.000 Euro für Ersteinrichtungen zur Verfügung. "Durch die großzügige Finanzzusage der Merz Beteiligungs GmbH haben wir die Möglichkeit, die Wohnungen bedarfsgerecht für die Geflüchteten auszustatten", fügt CEO Bugarski hinzu. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner: Noratis AG

Florence-Anne Kälble, Kommunikationsmanagerin

+49 (0)69-170 77 68 20

presse@noratis.de Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

13.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de