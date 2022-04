Während die Salesforce-Nachfrage pandemiebedingt gestiegen ist und den Wettbewerb um Fachkräfte weiter anheizt, sieht eine neue ISG Provider Lens-Studie noch keine Anzeichen für eine Marktkonsolidierung in Deutschland

Salesforce-Dienstleister stehen in Deutschland unter dem Druck, qualifiziertes Fachpersonal einstellen zu müssen, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Dies hat jedoch noch nicht zu einer Branchenkonsolidierung geführt, wie sie in den USA zu beobachten ist. Dies meldet ein neuer Marktforschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden Marktforschungs- und Beratungshaus im Technologiesegment, veröffentlicht wurde.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" stellt fest, dass die Coronapandemie zunächst eher geringe, gut steuerbare Auswirkungen auf die Nachfrage hatte. Im weiteren Pandemieverlauf stieg das Interesse an Salesforce-Lösungen merklich an. ISG führt dieses Nachfrageplus zum Teil darauf zurück, dass viele Unternehmen kundenbezogene Online-Prozesse einführen oder verbessern mussten. Mehr als zwei Jahre nach Pandemiebeginn haben die Optimierung der Kundenerfahrung und die Unterstützung von Telearbeit in deutschen Unternehmen weiterhin hohe Priorität.

Die wachsende Akzeptanz von Salesforce-Lösungen treibt die Nachfrage nach Implementierungsservices in die Höhe, so dass sich die Dienstleisterseite bemühen muss, mehr qualifizierte Fachkräfte einzustellen, so ISG. Während der enge Markt für Salesforce-Experten in den USA große Systemintegratoren dazu veranlasst hat, zahlreiche kleinere Anbieter zu übernehmen, hat sich dieser Trend in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Viele Anbieter in Deutschland haben jedoch ihr Personal aufgestockt, indem sie junge Mitarbeiter einstellten und ausbildeten sowie erfahrene Berater aus anderen Bereichen umqualifizierten.

"Salesforce arbeitet bevorzugt mit Partnern zusammen, die sich für ein verstärktes Recruiting einsetzen, sodass der Markt insgesamt mehr Kapazitäten für den Salesforce-Support erhält", sagt Yadu Singh, EMEA lead, Digital Platforms and Solutions, bei ISG.

Während Salesforce seine eigenen Implementierungsdienste ebenfalls ausbaut, so etwa durch die Übernahme des US-amerikanischen Anbieters Acumen Solutions im Jahr 2020, steht eine solche Marktentwicklung in Deutschland noch am Anfang, so die Studie.

Laut ISG können große Unternehmen in Deutschland nach wie vor unter vielen mittelständischen IT-Dienstleistern wählen, die Implementierungsdienste nur in Deutschland anbieten. Durch die Konzentration auf den Heimatmarkt verfügen diese Anbieter über Vorteile bei der Bereitstellung von Personal, das die Landessprache beherrscht, sowie bei der Einhaltung nationaler Regularien.

Wie in anderen Ländern auch, bevorzugen große deutsche Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten die Implementierung von Salesforce-Lösungen nach dem hybrid-agilen Modell, das phasenorientierte Elemente in Bezug auf Design und Rollout beinhaltet, so die Studie. Mittelständische Kunden mit einer einzelnen Salesforce-Implementierung entscheiden sich überwiegend für eine rein agile Methodik.

Die Studie gibt weitere Einblicke in zahlreiche Salesforce-Services, die in Deutschland für ein breites Spektrum von Unternehmensanforderungen verfügbar sind. Hierzu gehört die Implementierung von Datenanalysetools. Dieses Thema wurde in die diesjährige Studie über das Salesforce-Ökosystem neu aufgenommen.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 35 Anbietern in sechs Marktsegmenten: "Multi-Cloud Implementation Integration Services for Large Enterprises", "Implementation Services for Core Clouds Midmarket", "Implementation Services for Marketing Cloud Midmarket", "Managed Application Services for Large Enterprises", "Managed Application Services for Midmarket" sowie "Implementation Services for Analytics Solutions on Salesforce".

Die Studie stuft Reply als "Leader" in insgesamt vier Marktsegmenten ein. Die Anbieter adesso SE, Deutsche Telekom, DIGITALL, Factory42, Infosys, Persistent Systems und Wipro erhalten diese Einstufung in je drei Marktsegmenten sowie Accenture, BearingPoint, Capgemini, Cognizant, HCL und TCS in je zwei Marktsegmenten. Deloitte Digital, Mindtree und Tech Mahindra sind "Leader" in jeweils einem Marktsegment.

Darüber hinaus wird DIA in insgesamt zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Zudem stuft der Bericht acquilliance und HCL als "Rising Stars" in je einem Marktsegment ein.

