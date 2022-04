Soeben wurde die jüngste Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Wirtschaft vorgestellt vom DIW in Berlin, vom ifo Institut in München, vom IfW in Kiel, vom IWH in Halle und vom RWI in Essen. Die Institute erwarten für 2022 und 2023 eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 2,7 bzw. 3,1 Prozent. Bei einer sofortigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...