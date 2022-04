Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen und US-Staatsanleihen profitierten deutlich von den neuen US-Inflationszahlen, so die Analysten der Nord LB.Steigende Energie- und Nahrungsmittel preise infolge des Krieges in der Ukraine hätten das Leben in Deutschland im März so stark verteuert wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Die Verbraucher hätten für Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 7,3% mehr als ein Jahr zuvor gezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...