Der Finanzdienstleister ist dank einer hohen Nachfrage nach privaten Immobilienkrediten mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Auf der hauseigenen Kreditplattform Europace legte das Transaktionsvolumen im ersten Quartal um mehr als ein Viertel zu und überschritt erstmals in einem Jahresviertel die Marke von 30 Mrd. Euro. Daher sieht man sich nun in der Einschätzung bestätigt, dass der Anstieg der Kreditzinsen das Geschäft des Unternehmens nicht bremsen wird.



