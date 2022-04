BondGuide im Gespräch mit Wolfgang Bläsi, CFO der Ekosem-Agrar AG, zur Restrukturierung der beiden Unternehmensanleihen Herr Bläsi, läuft das operative Geschäft der Ekosem so schlecht, dass Sie so eine harte Restrukturierung vorschlagen? Ich denke, wir müssen unterschiedliche Themenbereiche betrachten. Zum einen, das operative Geschäft, so wie es heute ist und wie wir es für die nächsten Monate bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...