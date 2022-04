Die Deutsche Telekom stockt ihren Anteil an T-Mobile US auf. Das Unternehmen aus Bonn kauft für 2,4 Milliarden Dollar bzw. 113 Dollar je Aktie 21,2 Millionen Aktien von T-Mobile US und hält nach eigenen Angaben vom Mittwoch nun 48,4 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...