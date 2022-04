Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet schwächer ++ Ceconomy: Aktionäre stimmen Übernahme ++ Easyjet: der Optimismus steigt.

> MÄRKTE & KURSE | Vor den Quartalsberichten der großen US-Banken hielten sich die Marktteilnehmer am Dienstag an der Wall Street zurück. JPMorgan legt heute als erste Bank ihre Quartalszahlen vor. Auch die Tatsache, dass bei der US-Inflation im März (8,5 %) der Anstieg bei der sogenannte Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so hoch ausfiel, wie zuvor befürchtet, stützte die Kurse nur zeitweise. Der Dow Jones gab 0,26 % auf 34.220 Punkte ab, während der S&P 500 den Handel mit einem Minus von 0,34 % bei 4.397 Punkte beendete. Der Nasdaq 100 schloss 0,36 % Prozent schwächer bei 13.940 Punkten. An den deutschen Börsen mehren sich inzwischen die Stimmen, dass der geldpolitische Kurs der US-Notenbank in den Kursen eingepreist ist. Der Dax schloss sich die den durchwachsenen US-Vorgaben an und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,44 % bei 14.062 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

