Intel hat den nächsten großen Schritt in der Quantencomputing-Technologie gemacht: Der Chiphersteller soll Quantenhardware an das National Lab des US-Energieministeriums geliefert haben. Intel versucht schon lange, sich mit Quantencomputing von der Konkurrenz abzuheben, und investiert Millionen in die neue Technologie. Wie The Register berichtet, hat der Chiphersteller dem Argonne National Laboratory (ANL) eine Quantencomputerausrüstung bereitgestellt, die Teil eines realen Quantensystems werden soll, das am ANL gebaut wird. "Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr ...

