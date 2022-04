Zuletzt konnte der Elektroauto-Hersteller mit seinen Zahlen Analysten und Anleger nicht ganz zufrieden stellen. Hinzu kommen Werksschließungen in Shenzen und Schanghai. Was macht die Aktie daraus?Tesla lieferte im ersten Quartal 310.048 Elektrofahrzeuge aus. Analysten hatten im Vorfeld mit 317.000 ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 gerechnet.Kein Grund aber, für die Tesla-Aktie pessimistisch zu sein. Die Autoindustrie hat mit Ersatzteilknappheit, Inflation und arbeitsrechtlichen ...

